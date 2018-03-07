Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vicdan Konvoyu" temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vicdan Konvoyu" temsilcilerini kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde, hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için oluşturulan "Vicdan Konvoyu"nun temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

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