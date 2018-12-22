Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir" Mesajına AK Parti İl Başkanı'ndan Net Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik, "Bugün İzmir'i çok kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı, Allah'ın izniyle bu işi bitirecek, bunu görüyoruz" açıklamalarını AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'den değerlendirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulu'ndan konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özellikle İzmir'e ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bugün İzmir'i çok kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı, Allah'ın izniyle bu işi bitirecek, bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın güvenini boşa çıkarmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Yüreğimizi ortaya koyacağız. AK Parti'nin İzmir'de boynunu eğdirmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi İzmir kararlı, artık belli ideolojik şeylerle, ideolojik yalanlarla zaman kaybetmek istemiyor. İzmir sorunların çözülmesini ve hak ettiği yere gelmek istiyor. Bunun da AK Parti yerel yönetim iktidarı ile sağlayacağına inanıyor. Bizler de İzmir'in bu inancını boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA