Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı ile İlgili En Büyük Üzüntüsü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılmamış olmasının en büyük üzüntüsü olduğunu belirterek, 34 yıllık terörle mücadele dönemini hakkı ile ifade edebilecek bir marşın da olmamasını eleştirdi. Türkiye'de 15 yılda yapılanları anlatan ve Türkiye'nin dört kat büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getirmektir. Bunun için 2,5 katlık büyümeyi sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Başarıların elde edilmesinde çok sıkıntılar yaşandığını belirterek, Suriye'de yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, dünyanın Türkiye'ye yardım etmediğinin altını çizdi. "Kendi kasamızla, kendi kesemizle bu yolda devam ediyoruz" diyen Erdoğan, "Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor" ifadesini hatırlatarak, "Biz şeytanı da taşladık, tavafımızı da yaptık" dedi.

Türkiye'nin hedeflerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma konusunda yaptığı çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 3 bin yeni tesisi ülkemize kazandırdık. Şimdi de şehir hastanelerimizi devreye alıyoruz" diyerek, muhtarlara şehir hastanelerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Erdoğan'ın muhtarlarla kurduğu diyaloglarda gülümseten anlar yaşandı.

En büyük devrimin ulaşım alanında yapıldığının altını çizen Erdoğan, "79 senede bu ülkede 6 bin 100 kilometre yol yaptılar. Biz 16 senede 20 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Aramızdaki fark bu. Ferhat olduk, aşılmaz dağların hepsini geçtik. Şuanda Ankara, Konya, Eskişehir ve İstanbul yüksek hızlı trenden istifade ediyor. Yakında Yozgat, Sivas, Bursa, Bilecik, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir, Karaman, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep başta olmak üzere ülkemizin pek çok yerine ulaşan bir hızlı tren hattına sahip olacağız inşallah. Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. Mevcut 26 tane havalimanımız vardı, buna 29 tane yeni havalimanı ilave ettik. Bugün THY dünyada en fazla noktaya uçan havayoludur. Ülkemizdeki mevcut 279 baraja 508 baraj, 105 hidroelektrik santrale 513 tesis daha ilave ederek bu alanda da büyük hizmetlere imza attık" şeklinde konuştu.

Sosyal yardımlardan da bahseden Erdoğan, yılda 38 milyar lirayı sosyal yardımlara ayırdıklarını ve 11 milyon kişinin bu şemsiyenin altında olduğunu kaydetti.

"Tavafımızı sürdürürken şeytan taşlamayı da ihmal etmedik"

Türkiye'nin gelişmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra başka sorunlarla da mücadele edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tavafımızı sürdürürken şeytan taşlamayı da ihmal etmedik. Vesayet güçleri, terör örgütleri, darbe heveslileri ile bunların dışarıdaki destekçileri ile tarihi mücadele verdik, veriyoruz. Özellikle son iki asırda neredeyse birbirinin kopyası saldırılar ve ihanetlerle mücadele etmiş bir milletiz" açıklamasında bulunarak şiirlerini okuduğu ve hayatını anlattığı Mehmet Akif Ersoy'u andı.

"34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkı ile ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız yok"

İstiklal Marşı'nın anlamının ve öneminin çocuklara iyi öğretilmesi gerektiğini belirterek, en büyük üzüntüsünü anlatan Erdoğan, "İstiklal Marşımızın anlamını ancak dilimizle birlikte kalbimizle de okuduğumuzda anlayabiliyoruz. En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemli. Burada bestekarlara görev düşüyor. Güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Temenni ederiz ki olacak, inşallah bir gün o da olur. Tabii hayıflanacak başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkı ile ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız yok. Geçen arkadaşlarıma söyledim, şuanda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa da Mehter Marşı gibi bir marşı yazamaz mıyız? Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor. Askerimizi de Mehter Marşı ile yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim. 15 Temmuz gibi bir büyük destanı, Akif'in Çanakkale ve istiklal mısralarında kıvamında anlatacak bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Demek ki şiirlerini sadece lafzıyla değil yüreği ile de yazan şairlerimize çok önemli görevler düşüyor. Yaşadığı her dönemde milletimizin hissiyatını dile getiren Mehmet Akif Ersoy'a rahmet diliyorum" diyerek Fatiha okunmasını istedi. - ANKARA