Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam iktisadı çağrısına Eminevim'den destek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam iktisadı çağrısına Eminevim'den destek

Türkiye'de faizsiz bir model olan Elbirliği Sistemi ile 30 yıldır ev ve araç sahibi yapan Eminevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam iktisadı açıklamasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam iktisadı çağrısına Eminevim'den destek
19.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:33

Türkiye'de faizsiz bir model olan Elbirliği Sistemi ile 30 yıldır ev ve araç sahibi yapan Eminevim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam iktisadı açıklamasına destek verdi. Küresel finansın aksine daha hızlı büyüyen ve dünyada 4 trilyon dolara yaklaşan İslami finansın yükselişinin sürdüğü belirtilen mesajda, Türkiye'nin, sistemi doğru bir şekilde entegre ederek ekonominin sistemden daha fazla yararlanmasına olanak tanınacağı vurgulandı.

Şirket adına konuşan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu faizsiz İslami iktisadı konusundaki değerlendirmelerini iş dünyası olarak oldukça önemli buluyoruz. 10 yıl önceye göre çok büyük bir gelişme kaydeden ve ekonominin her alanını kapsayan İslami finans, diğer finansal pazarlar içinde büyük bir pay sahibi olmuş ve dünyada 4 trilyon dolara yaklaşmıştır. Buna karşın Türkiye'de de dünyadaki gibi hızla gelişen faizsiz finans pazarı belli bir noktaya ulaşmıştır. 2020 yılını da dahil ettiğimizde ev ve araç pazarında uygulanan faizsiz finans pazarının Türkiye'de 20 milyar TL'ye doğru yükseldiğini görüyoruz. Bu büyümeye rağmen ülkemizin bu ekonomiden aldığı pay ve sağlanan ekonomik katkı beklenenin altındadır. Burada sistemi, ekosisteme doğru bir şekilde entegre ederek ekonominin daha fazla yararlanmasına imkan verilebilir. Eminevim olarak biz de, faizsiz konut ve otomobil finansmanı alanında 30 yıldır başarı ile uygulamakta olduğumuz sistemimizle küresel ekonomiye karşı mücadele ederken mevcut sistemin, İslami finans üzerindekini ağırlığını kaldırmaya ve sistemin rekabetçi özelliğini artırmaya gayret ediyoruz.

Bu anlamda katılımcılığı esas alan bir iktisat ekonomisine ihtiyaç vardır. Bunu da, elbirliği ile İslam iktisadını uygulayarak başarabiliriz. Eminevim olarak, İslami finansın önemli bileşenlerinden olan ve ülkemizde 1991 yılında bir iş modeli şeklinde ilk kez uygulamaya başladığımız Elbirliği Sistemi ile bu süreçte etkin rol oynamaya hazırız. 30 yıldır kendini ispatlamış, mevcut finansal sistemlere başarılı bir alternatif olmuş ve bugüne kadar 260 binden fazla kişinin faizsiz bir şekilde istifade ettiği Elbirliği Sistemi, denenmiş ve oldukça başarılı olmuş bir sistemdir. Paylaşım ekonomisinin de içinde yer alan ve ekonomiye her yıl yaklaşık 3,5 milyar TL'lik bir katkı sunan Elbirliği Sistemi'nin bu başarısı Türkiye'de İslami finansın başarıyla uygulanabileceğini göstermiştir. Bizler de güçlü bir ekonomi için yol haritası sunan İslam iktisadının uygulanmasında bugüne kadar olduğu gibi her zaman desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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