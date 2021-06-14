Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesi sona erdi
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme sona erdi.

Erdoğan ve Johnson'ın NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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