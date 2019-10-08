Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İnegöl programı netleşti

08.10.2019 13:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'nın İnegöl ilçesine yapacağı ziyaret programı netleşti. Erdoğan yarın 13: 30'da İnegöl'e gelecek ve günün boyu burada olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İnegöl ziyaretiyle ilgili Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, İl Başkanı Ayhan Salman ve İlçe Başkanı Mustafa Ersan basın toplantısı yaptı. İl Başkanı Ayhan Salman, "Allah nasip ederse yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fuarımızı ziyaret edecek. Bizim için çok onur verici. Cumhurbaşkanımız saat 13: 30 gibi İnegöl'e gelecek. Önce Mobilya Dekorasyon Fuarını ziyaret edecek. Daha İnegöllülerle bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Mobilya fuarı İnegöl için önemli. Tabii uzun bir aradan sonra İnegöl'de cumhurbaşkanımızı ağırlamak bizler için çok güzel. Uzun bir süre inegöl'de olacak. Fuar ziyaretinin ardından İnegöl'de şehir turu yaptırmayı düşünüyoruz. İnegöl Bursa için önemli ilçelerden biri. Mobilyanın da başkenti. Cumhurbaşkanımızın her Bursa'ya gelişiyle azmimizi, motivasyonumuzu, heyecanımızı artırdı. İnegöl'e gelişiyle mobilyacının inşallah azmi, heyecanı artacak. Türkiye çok önemli bir gündem yaşıyor. Bir taraftan Suriye ile ilgili önemli operasyonlar planlanmış... Mehmetçiğimizin barış için oraya müdahale ettiği bir dönemde cumhurbaşkanımızın İnegöl'ü önemsemesi, mobilya fuarımızı ziyareti çok onur verici bir durum. Halkımızı, cumhurbaşkanımızı coşkuyla, sevgiyle ağırlamak için bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız daha sonra teşkilat mensuplarımızla birlikte akşam yemeğine katılacak ve yemek sonrası İnegöl'den ayrılacak. - BURSA

Kaynak: İHA