Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' bölgeleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' bölgeleri

26.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' bölgeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsüne alınan bölgeleri açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsüne alınan bölgeleri açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' statüsüne alınan; Adana, Balıkesir, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mersin'deki bazı bölgelerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen kararları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından, "Adana Akyatan Lagünü, Balıkesir Taşlı Ada, Gümüşhane Santa Harabeleri, İstanbul Kamil Abduş Gölü ve Sakız Adası, Kahramanmaraş Döngel Mağarası, Mersin Göksu Deltası ve Tarsus Dalyanı, Cumhurbaşkanımızın Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi" ifadeleriyle paylaştı.

(Emin Kuvat/iha)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' bölgeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' bölgeleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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