Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesini anlattığı Sevda Sunguroğlu: Babamın vasiyetiydi çok duygulandık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan katıldığı toplantıda, babasının kanser hastalığına rağmen 2018 yılında seçim çalışmalarını sürdüren Sevda Sunguroğlu'nun hikayesini anlattı. Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin duygularını anlatan Sunguroğlu, "Dün Reisimizin bunu söylemesi çok güzeldi. Babamdan bahsetmesi bizi çok duygulandırdı. Anlatacak cümle bulamıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu'nun hikayesini anlattı. Sunguroğlu, 2018 yılında akciğer kanseri tedavisi gören babasının hastalığına rağmen Arnavutköy'de Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı ve program sorumlusu olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için çalışmalarını sürdürdü. Seçim çalışmalarını bırakmaması vasiyetinde bulunan babası Öztürk Oktay'ın o yıl hayatını kaybetti. Sunguroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla o günleri tekrar yaşayarak çok mutlu olduğunu ifade etti.

"HASTAYKEN BİLE REİSİ SORUYORDU"

"BABAMIN VASİYETİYDİ BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Babası ile yaşadığı anıyı Tanıtım Medya Başkanlığı'ndan bir arkadaşı ile paylaşarak İl Başkanlığına iletmiş olduğunu söyleyen Sunguroğlu, "Babam Reis aşığıydı. Onu bir kardeşi, ağabeyi, babası gibi görürdü. Babamın durumu daha kötü olunca partiye gitmeme kararı aldım. Sabah babamın yanına indiğimde, 'Hayırdır, sen neden partiye gitmedin?' dedi. 'Bugün rahatsızım baba gitmek istemedim' dedim. O bana, 'Sen mi hastasın ben mi hastayım?' dedi. 'Ben hastayım baba' dedim. Kendisi ise, 'Her şeyin farkındayım kızım ama önce vatan' dedi. Beni dua ederek teşkilata gönderdi. O gecenin sabahında biz babamı kaybettik. Babam ölmeden önce anneme, 'Sevda 40 gün yasımı tutmasın 3 gün sonra partiye gitmeye devam etsin, seçim yaklaşıyor benim vasiyetim budur' demiş. Dün Reisimizin bunu söylemesi çok güzeldi. Babamdan bahsetmesi bizi çok duygulandırdı. Anlatacak cümle bulamıyorum" diye konuştu.