Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Şanlıurfa'daki esnafı mutlu etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Şanlıurfa'daki esnafı mutlu etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Şanlıurfa'daki esnafı mutlu etti
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklamasının esnaf ve üreticilere nefes...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklamasının esnaf ve üreticilere nefes aldıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Peltek, yaptığı yazılı açıklamada, salgından zarar gören işletmelere verilen desteklerin genişletilmesini talep etti.

Yeni destek programının esnaf ve üreticileri mutlu ettiğini belirten Peltek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni destek programı, esnaf ve üreticilere nefes aldıracaktır. Üyelerimiz, destek verilecek sektörlerin kapsamının genişletilmesini talep etmektedir. KOBİ, esnaf ve çiftçilerimize destek için hibe ve kredi adımlarının atılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle istihdam ve büyümenin lokomotifi inşaat sektörünün de bu kapsama alınmasını talep ediyoruz. Başta demir olmak üzere inşaat maliyetlerindeki artış ve kapanmadan kaynaklanan kayıplar nedeniyle inşaat ve mobilya sektöründeki üyelerimiz kendilerinin de destek kapsamına alınmasını beklemektedir. Konut ve mobilya sektöründeki işletmeler genelde hafta sonları iş yapmaktadırlar. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu işletmelerimiz büyük kayıplar yaşamaktadırlar. Marketler gibi bu sektördeki işletmelerimiz de hafta sonları kendilerine muafiyet tanınmasını beklemektedirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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