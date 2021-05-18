Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yazısı Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün konuşması Kırşehir Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu'nun konuşması KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs...

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yazısı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk'ün konuşması

Kırşehir Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu'nun konuşması KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması esnafı mutlu etti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, tam kapanma sürecinden sonra esnafa yapılan destekten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Daha önce de destekler yapıldığını ve devamını beklediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu müjde için Allah razı olsun. Şahsım ve teşkilatım adına sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafa değer verdiğini gördük. 15-16 aydır kapalı olan yerler için 5 bin lira verdiler. Diğer esnaf için 3 bin lira. Bunun devamının gelmesi lazım. Yeni müjdeler bekliyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz."

Kırşehir Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu da açıklanan desteğin esnaf ve sanatkarın ayakta kalması için yapıldığını ve takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Cemal Hünal Kenan Doğulu Ceyda Düvenci Engin Akyürek
Spor Muslera Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 17:56:30. #1.13#

title