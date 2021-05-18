Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması İç Anadolu'daki esnafı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'deki esnafı mutlu etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'deki esnafı mutlu etti.

Kırıkkale esnafından Osman Polat, AA muhabirine, destek dolayısıyla mutluluğunu ifade ederek, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlet yetkililerine teşekkür etti.

Kuaför salonu işletmecisi Dursun Can da desteğin esnafa can suyu olmasını ve en kısa sürede de bu zorlu sürecin atlatılmasını temenni etti.

-Yozgat

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, desteğin esnafa can suyu olacağını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı da destek paketinin özellikle şoför esnafı için çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Esnafımız bir nebze olsun rahatlamış olacak. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taksici Selahattin Yılmaz ise 3 bin lira destekle rahatlama yaşayacaklarını belirtti.

Berber Yasin Yaylagül de "Zor günümüze biraz olsun ihtiyaçlarımızı giderebiliriz, biriken kiralarımız vardı onları öderiz, sevindirici bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Çay ocağı işletmecisi Yakup Başol da "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberlik zamanı, kiralarımız birikmişti, paramızı alınca kiramızı toplu ödeyeceğiz." dedi.

Sivas

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken de açıklanan yeni destek paketi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Oda üyelerinin ve esnafın tam kapanma sürecinde sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Eken, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni destekler 14 aydır sıkıntı içerisinde olan üyelerimize az da olsa can suyu olacaktır. Devletimizden tüm kredi borçlarının faizsiz 6 ay ertelenmesi talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Verilecek "nefes kredisi" ve düşük faizli kredide sicil şartı aranması halinde zor durumda olan işletmelerin bu imkanlardan yararlanamayacağına dikkati çeken Eken, sicil affının getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri

Kayseri'de oto yıkama işletmecisi Furkan Altuner, destek açıklamasıyla moral bulduğunu ve hiç yoktan bir gelir olarak gördüklerini söyledi.

Salgından olumsuz yönde etkilediklerine değinen Altuner, şunları kaydetti:

"Bu süreçten biz de olumsuz etkilendik. İşletmemi geçen sene açtım. Faaliyete geçtikten sonra pandemi geldi. İşlerimiz iyiydi ama pandemi işlerimize sekte vurdu. Bu sene özellikle şartlar daha ağır geçmeye başladı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, ben memnun oldum. Bu desteği en azından 1 aylık maaş gibi değerlendirdik ve evimizin, kendimizin şahsi ihtiyaçlarını giderecek bir rakam, kendi adıma memnun oldum."

Oto tamircisi Kadir Sönmez de destek paketinin esnafa zor dönemde ilaç gibi geldiğinin altını çizdi.

Devletin bu süreçte imkanları ölçüsünde vatandaşının, esnafının yanında olmaya çalıştığına dikkati çeken Sönmez, "Devletimiz elinden geldiği kadar destek olmaya çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu salgından kurtuluruz ve her şey iyi olur." diye konuştu.

Nevşehir

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı da koronavirüs ile mücadele sürecinde devletin esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu hissettiklerini dile getirdi.

Ümitlerinin salgınla mücadelenin başarılı olması ve bu sürecin tamamen geride kalması olduğunu aktaran Pınarbaşı, "Salgınla mücadele sürecinde en çok etkilenen kesim esnaf ve sanatkarladır. Son olarak 3 ile 5 bin lira destek yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Camcı Mustafa Uçar da süreçten olumsuz etkilendiklerini, yapılacak desteklemelerden dolayı yetkililere teşekkür ettiğini kaydetti.

Kırşehir

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, tam kapanma sürecinden sonra esnafa yapılan destekten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Daha önce de destekler yapıldığını ve devamını beklediklerini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu müjde için Allah razı olsun. Şahsım ve teşkilatım adına sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafa değer verdiğini gördük. 15-16 aydır kapalı olan yerler için 5 bin lira verdiler. Diğer esnaf için 3 bin lira. Bunun devamının gelmesi lazım. Yeni müjdeler bekliyoruz. Biz büyük bir ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz."

Kırşehir Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu da açıklanan desteğin esnaf ve sanatkarın ayakta kalması için yapıldığını ve takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Niğde

Kırtasiyeci Zafer Uysal, "Destekler bizim can simidimiz oldu. Kapanma dolayısıyla sıkıntıya girmiştik. Bu verilecek destek ilaç gibi geldi. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Çay ocağı işletmecisi Erol Orhan da verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen