Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Güneydoğu'daki esnafı mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması Şırnak, Siirt ve Mardin'de esnafı sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması Şırnak, Siirt ve Mardin'de esnafı sevindirdi.

Şırnak

Şırnak'ta pastane işleten Ayetullah Gözüngü, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiği süreçte işlerinde büyük oranda düşüş yaşandığını belirterek, devletin kendilerine destek konusunda atacağı adımı beklediklerini söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu hibe desteği bize can suyu oldu. Kendisine minnettarız. Allah razı olsun. Bu destekle bir nebze nefes alacağımızı düşünüyorum." diyen Gözüngü, salgının sona ermesini beklediklerini aktardı.

Gözüngü, "İnşallah güzel günler yakında diye düşünüyorum. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza, devletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Siirt

Siirt'te berber Ali Özkılcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa destek açıklamalarını mutlulukla takip ettiklerini belirtti.

Salgın sürecinde her esnaf gibi berberlerin de sıkıntılı süreçten geçtiğini dile getiren Özkılcı, "Bazı esnaf 5 bin lira bazı esnaf da 3 bin lira destek alacak. Berberlere de 3 bin lira hibe desteği çıktı. Allah devletimize zeval vermesin. Tam kapanma döneminde 17 gün kapalı kaldık. Bu destek bizler için iyi oldu." diye konuştu.

Desteklerin devamını beklediklerini anlatan Özkılcı, salgının bir an önce sona ermesini, hayatın normale dönmesini istediklerini kaydetti.

Sıhhi tesisatçı Mücahit Günç de hibe desteğinden tesisatçıların da faydalanmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

"Verilecek destekle birkaç aylık kira giderimiz karşılanmış olacak. Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan razı olsun." ifadelerini kullanan Günç, bu desteğin salgın sürecinde esnafa can suyu olacağını aktardı.

Mardin

Kırtasiye işleten Necmettin Uçar salgından dolayı 1,5 yıldır büyük zorluk yaşadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe paketinden duydukları memnuniyeti ifade eden Uçar, "Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah esnaf arkadaşlarımız bundan faydalanır. Bayağı mutlu olduk, sevindik." diye konuştu.

Uçar, salgının sona ermesini ve eski günlere kavuşmayı diledi.

Esnaf Kadir Elbaner de, sağlanan destekten dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi bu zor günlerde, zor şartlarda olan esnafa umarım katkı sunmuştur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar