Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği esnaf ve işletmecileri memnun etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği toplam 4 milyar 622 milyon liralık hibe desteği esnaf ve işletmecileri memnun etti.

Başkentte kırtasiyecilik yapan İzzet Yakut, AA'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadele sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle maddi zorluk yaşadıklarını, hibenin kendilerini bir miktar rahatlatacağını söyledi. Yakut, esnafa verilen desteklerin sürmesini istedi.

Taksici Erol Tetik ise kapanma sürecinde işlerinin azaldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bizim için ilaç olur." dedi.

Lokantacı Halit Gürşin de hibe açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaf için en azından ufak bir destek olur. Herkes sıkıntı yaşadığı için 3 bin, 5 bin de olsa en azından elektrik, su, bazı ihtiyaçlarımızı görür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon lira kaynağın karşılıksız verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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