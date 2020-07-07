Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışı sırasında hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile bir süre sohbet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında sohbet ettiği çocuğun babası konuştu
07.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışı sırasında hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile bir süre sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğluna gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten baba Ömer Tunçel, Abdulkadir'in mutluluk yaşadığını belirterek "Cumhurbaşkanımıza aşık kendisi, Abdulkadir'imizin hayali gerçekleşti" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan tweet atarak ulaştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirdiği Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışı töreni sırasında, hastanede gördüğü tedavi ile beynindeki tümör alınan 4 yaşındaki Abdulkadir Tunçel ile video konferans yöntemiyle kısa bir süre sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuncak araba hediye ettiği çocuk ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermişti. Abdulkadir'in babası Ömer Tunçel, açılış öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan tweet atarak ulaştığını ve tweete dönüş yapıldığını söyledi. Baba Tunçel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği ilgiden ötürü mutlu olduklarını ve çocuğunun hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

"Abdulkadir'imizin hayali gerçekleşti"

Baba Ömer Tunçel, "Abdulkadir'imiz yaklaşık iki buçuk senedir tedavi süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanımıza aşık kendisi. Her gördüğü billboardlarda, afişlerde hemen Rabia işareti yapar. Kendisini çok sevdiği için bir tweet attık, dikkate alındı sağ olsunlar. Bir terekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleşti. Tabii biz çok sevindik Abdülkadir'imizin en başta büyük hayali gerçekleşti. İnşallah yakinen görüşmek de nasip olur. Hediye ettiği arabayla sürekli oynuyor. Morali düzeldi yükseldi iyi oldu hepimiz açısından. Kendilerinden Allah razı olsun, Abdulkadir'imizin beden dilini çok güzel okuyarak çocuğumuzun anlatmak istediğini, hislerine duygularına tercüman olarak aktardı, çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin kendilerine" dedi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Mehmet Altıntaş, "Cumartesi günkü açılışımızdan önce Abdulkadir'in babasının Cumhurbaşkanımıza attığı bir tweetle bize dönüş sağlandı. Bu sayede Abdulkadir zaten hastanemizde ameliyatlarını olmuş takip ve tedavisi devam ediyordu. Biz de Abdulkadir'in Cumhurbaşkanımıza selam vermesini sağlamak adına organizasyonu oluşturduk. Canlı yayın ekibimizle Abdülkadir ile Cumhurbaşkanımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Tabii biz eh işimizi severek yapıyoruz. Bu işi yaparken de bütün hastalarımıza faydalı olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. O gün de tabii duygulandık. Çünkü Abdulkadir bizim oldukça değerli hastalarımızdan bir tanesi. Zor bir süreçte ona mutlu etmek adına bir aracı olmak bizim için bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.

Çocuk Beyin Cerrahisi Prof. Dr. Tufan Hiçdönmez, "Abdulkadir çocuğumuz iyi şu anda. Beyincik tümöründen bizde bulunuyor. Kemoterepi ve radyoterapi yapıldı. Daha önce ameliyat oldu. Yaklaşık iki yıldır tedavisi sunuyor bizde veya dışarıda. Ama en son biz üstlendik tedavisini. Geçen ay yeni tümör oluşumunu tespit ettik sağ şakak bölgesinde. Büyük bir tümör boşalttık. Dış merkezde kemoterapi aldı daha da devam edecek. Şu anda sorunu yok beslenmesi iyi keyfi yerinde. Önümüzdeki hafta taburcu olacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan 4 yaşındaki Abdulkadir'in başarılı geçen ameliyatla beynindeki tümörün alındığı öğrenildi. Abdulkadir'in önümüzdeki hafta taburcu olmasının planlandığı ve tedavisine hastane dışarısında devam edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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