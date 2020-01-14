Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir ile röportaj TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...

14.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin 'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Demir ile röportaj TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüde ağırladığı, Mardin Nusaybin'de YPG'nin havanlı saldırısı sonucunda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in kızı Gülay Demir, duygularını AA muhabirine anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kürsüde ağırladığı şehit kızı Gülay Demir
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