Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısına destek Diyarbakır'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında yaptığı "Gönül Seferberliği" çağrısına destek geldi.

Diyarbakır'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında yaptığı "Gönül Seferberliği" çağrısına destek geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısına destek sunmak için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Göletli Park'ında 200 kadınla sosyal mesafe ve maske takılması kuralına uyarak toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda "Gönül Seferberliği" altında kadınlarla bir araya geldiklerini, kadınların sorunlarını dinleyerek, onlara çözüm noktasında yardımcı olacaklarını söyledi.

Bağlar ilçesinde normalleşme sürecinde sosyal mesafe tedbirleri kapsamında halkla buluşacaklarını aktaran Beyoğlu, ilçeye hizmet konusunda vatandaşların sıkıntılarını dinleyeceklerini belirtti.

Düzenli olarak 15 günde bir toplantı yapacaklarını aktaran Beyoğlu, "İlk toplantımız 'Kadınlar Buluşması' adı altında oldu. Bundan sonra gençler, büyüklerimiz olacak. Bunu sürekli ve düzenli olarak devam ettireceğiz. Amacımız Bağlarımıza iyi bir belediyecilik yapmaktır. Hizmetlerden önce vatandaşlarımızdan alacağımız talimatları, emirleri ne ise onları tamamlayarak düzenli bir şekilde yapmak istiyoruz. Halkımız, onlara yapılan bir hizmeti asla unutmuyor. Bu konuda biz de halkımıza hizmet edeceğiz." diye konuştu.

Daha sonra kadınlar, sorunlarını Beyoğlu'na iletti.

Toplantıya Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, AK Parti Kayapınar İlçe Başkanı Servet Can ve AK Parti Bağlar Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş da katıldı.

Kaynak: AA