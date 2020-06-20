Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ilegörüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sona erdi
20.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile

görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü. Görüşme sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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