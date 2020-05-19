Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüşmesi (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüşmesi (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde inşa edilen ve hizmete alınan hastanelere dikkati çekerek, "45 günde yapılan hastaneler, bunları da bu arada yetiştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler ve sporcularla video konferans yöntemiyle görüşmesi (1)
19.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:56

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde inşa edilen ve hizmete alınan hastanelere dikkati çekerek, "45 günde yapılan hastaneler, bunları da bu arada yetiştirdik. İhtiyacın olup olmaması değil, buradaki tek düşüncem şu oldu. Arkadaşlarımla onu konuştum. 'Burada iki havaalanı var. Biri Sancaktepe'de askeri havaalanı. Bir tanesi de Yeşilköy.' dedim. Biz burasını uluslararasına açabiliriz." dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Milli Basketbolcu Melih Mahmutoğlu'na "Melih sen bu ara üçlüklere ara mı verdin, uzun zamanadır üçlük atmıyorsun?" diye seslendi. Mahmutoğlu ise şöyle devam etti:

"Bu süreçte her sporcu kardeşimiz gibi bizler de etkilendik. Hidayet Başkanımızla bu dönemde sürekli konuştuk. Nelerin yapılacağına dair görüştük. Bence de doğru olan bir kararla liglerimiz iptal oldu. Şu anda EuroLeague'in vereceği kararı bekliyoruz. Yüksek ihtimal onlar da pazar günü bir açıklama yapacak. Oradaki oyuncu birliğiyle görüştüğümüz ve konuştuğumuza göre büyük ihtimal oynanmayacağı yönünde. Tabii ki bizler sporcular olarak zor bir dönem geçiriyoruz. Evlerimizde idmanlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu süreci de sizler sayesinde en iyi şekilde atlatıyoruz diğer ülkelere göre. Gerçekten muhteşem davranışlarınızla gösterdiğiniz her şeyle bu süreci atlatıyoruz. İnşallah bayramla beraber güzel ve sağlıklı günlerimiz olacak.19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmutoğlu'nun değerledirmelerinin ardından, "Çok teşekkür ediyorum. Biz bu koronavirüs belasıyla beraber süratle İstanbulumuzda bir Başakşehir'de muhteşem bir hastane açtık. Adını da Japonlarla, finansını onlardan temin ettiğimiz için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak koyduk. Onun açılışını yapacağız. Bu açılışı da perşembe günü yapıyoruz. Bunun da yanında Sancaktepe'de 1000 odalı Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışı yapıyoruz. Tamamiyle yatay mimari olarak. Bir diğeri de Yeşilköy'de yine Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi... O da 1000 odalı. 45 günde yapılan hastaneler, bunları da bu arada yetiştirdik. İhtiyacın olup olmaması değil, buradaki tek düşüncem şu oldu. Arkadaşlarımla onu konuştum. 'Burada iki havaalanı var. Biri Sancaktepe'de askeri havaalanı. Bir tanesi de Yeşilköy.' dedim. Biz burasını uluslararasına açabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası bir sağlık merkezi olma potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her yerden talepler var. Hele hele bu yaptığımız sağlık yardımlarıyla dünyada Amerika dahi onlara gönderdik bu desteği, Rusya'ya aynı şekilde gönderdik. Hala göndermeye devam ediyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir oralarda tanınma imkanını sağladı. Şimdi bir de Hadımköy'de Sultan Abdülhamid'in askerler için yaptırdığı muhteşem bir hastane vardı. Maalesef terk edilmişlikten dolayı tinercilerin gidip geldiği bir yerdi. Tamamen piknik alanı içerisinde bir yerdi. Orayı süratle hazırladık. Orayı da inşallah Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak... Butik bir hastane oranın açılışını yine ayın 31'inde yapıyoruz. Bunları da iki ay içerisine sıkıştırarak bu hastaneleri yaparak özellikle fiziki mekan noktasında çok güçlü bir konuma ulaştık. Daha iyi olacak."

Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hizmetler için teşekkür etti.

Ramil Guliyev

Milli Atlet Ramil Guliyev de "Şükür Allah'a iyiyiz Cumhurbaşkanım. İdmanlara devam ediyoruz. Bütün yarışları iptal etmişler. Şu anda ağustos ayında birkaç tane yarış görünüyor. Olimpiyatlar ertelendiği için seneye daha iyi idman yapıp güzel derecelerle ülkemizi temsil edebiliriz. Genç sporcular için de fırsat oldu. Olimpiyatlar ertelendiği için barajı da geçebilirler. İnşallah büyük bir takımla Olimpiyatlara gideriz." ifadesini kullandı.

Erdoğan da Guliyev'e başarı dileklerini iletti.

Kayaalp ve Gazoz

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e ertelendiğini belirterek, "Alamadığım tek altın madalyayı ülkeme kazandırmak inşallah nasip olur. Bu süreç de bizim için hayırlı olur. Nasibi de birlikte gelir. Son kez bir olimpiyat şampiyonluğu alarak spor hayatımıza veda etmek isteriz." dedi.

Kayaalp bütün gençlerin bayramını tebrik ederek, gençlerin emekleriyle Türkiye'nin daha ileriye gitmesi temennisinde bulundu.

Erdoğan Milli Okçu Mete Gazoz ile sohbetinde ise okçuluk hakkında bilgi aldı. Gazoz, "Derecelerde hepsinden çok şükür birer tane var. Cumhurbaşkanım koronavirüsten dolayı bizim de kamplarımız iptal edildi. Ama biz de antrenmanlarımıza devam etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Halil İbrahim Timurtaş ise Neşet Ertaş'ın Gönül Dağı eserini saz eşliğinde seslendirdi. Timurtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gençlerin sanat öğrenmelerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019'da düzenlenen Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Ayşe Nur Ak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine Yusuf Dursun'un "Önce Vatan" şiiri ile birinci olduğu bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan isteği üzerine şiiri okuyan Ak'a, "Tebrik ediyorum. Gerçekten çok duygulu. Seçtiğin şiir de iyi bir şiir. Tebrik ediyorum. Bütün aileye selamlar." dedi.

Ak ise "Çok teşekkür ediyorum. Sizlerden bunları duymak çok büyük bir şeref." karşılığını verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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