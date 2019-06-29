Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.
Kaynak: AA
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07:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.
07:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.