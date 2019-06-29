Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi.

Kaynak: AA
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