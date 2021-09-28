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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim sonunda Roma'da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim sonunda Roma'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın Zirvede ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

(Hülya Keklik/İHA)

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