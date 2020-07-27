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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması

Türkiye'nin önemli ovalarından Çarşamba Ovası'nda üreticileri temsil eden Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında fındık fiyatını Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklaması
27.07.2020 22:11 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:24

Türkiye'nin önemli ovalarından Çarşamba Ovası'nda üreticileri temsil eden Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında fındık fiyatını Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak açıklayarak bizlere bayram hediyesi vermiş oldu." dedi.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık alım fiyatı açıklamasına ilişkin gazetecilere, açıklanan fiyattan fındık üreticileri olarak memnuniyet duyduklarını söyledi.

Açıklanan fındık fiyatını "bayram hediyesi" olarak değerlendiren Aydemir, şunları dile getirdi:

"Kurban Bayramı'na birkaç gün kala Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında fındık fiyatını Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak açıklayarak bizlere bayram hediyesi vermiş oldu. Bu fiyatı açıkladığı için öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, fındık fiyatının bu seviyede açıklanmasında emeği olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve milletvekillerimize Çarşambalı üreticilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Açıklanan fiyat bizleri ve üreticilerimizi memnun etti. İnşallah üreticimiz geçen sene olduğu gibi bu sene de fındıktan para kazanacak."

Kaynak: AA

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