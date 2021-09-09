Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada; "Doğa üzerinde oluşturduğumuz bu stresi en hızlı şekilde azaltmamız gerekiyor. Bu sebeple, Sıfır Atık Projesi, dünyanın bugününe olduğu kadar geleceğine de yapılan büyük bir yatırımdır. Bazen 'iklim değişikliği', bazen 'iklim krizi' ifadeleriyle karşımıza çıkan bu küresel sorunu artık 'değişiklik' kelimesi maalesef karşılamıyor. Yaşadığımız başlı başına bir krizdir" dedi.

Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada, yarışmaya 214 başvuru yapıldığına işaret ederek; "Ödül alsın, almasın, böyle önemli bir konu için emek harcayan her gencimiz, benim için birincidir" şeklinde konuştu.

"Yaşadığımız başlı başına bir krizdir"

Kısa bir süre önce, Birleşmiş Milletler'in yeni iklim raporunun yayımlandığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu raporun bana göre en önemli mesajı, iklim değişikliğinin tartışmasız olarak insan ürünü olduğunu söylemesidir. Doğa üzerinde oluşturduğumuz bu stresi en hızlı şekilde azaltmamız gerekiyor. Bu sebeple, Sıfır Atık Projesi, dünyanın bugününe olduğu kadar geleceğine de yapılan büyük bir yatırımdır. Bazen 'iklim değişikliği', bazen 'iklim krizi' ifadeleriyle karşımıza çıkan bu küresel sorunu artık 'değişiklik' kelimesi maalesef karşılamıyor. Yaşadığımız başlı başına bir krizdir" değerlendirmesini yaptı.

"Gıda ve su kaynaklarımız tehdit altında"

Emine Erdoğan, 2020'de Türkiye'de sıcaklık rekorlarının kırıldığına, bu yıl ise Marmara Denizi'nin müsilaja teslim olduğuna işaret ederek, "Tüm bunlar, ülkeler üzerinde ekonomiden, ticarete, hayvancılıktan, enerji kaynaklarına kadar yıkıcı etkiler yapıyor. Kuraklıkla sınanıyoruz. Gıda ve su kaynaklarımız tehdit altında. Bilim bize açık bir şey söylüyor, bu aşırı hava olaylarının sıklığı giderek artacak. Kışlar daha kısa, yazlar daha uzun ve sıcak geçecek. Maalesef ufukta yaşamın gittikçe zorlaşacağı bir dünya bizi bekliyor" diye konuştu.

Yaşanamaz hale gelen yerlerden göçlerin başlayacağına dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Bakın bugün hayatımıza iklim mültecisi diye bir kavram girdi. Mesela Bangladeşli iklim mültecilerinin sayısı 10 milyonu aştı. 2050 yılına kadar deniz seviyesinde beklenen yükselme gerçekleşirse Bangladeş kıyılarının yüzde 17'si sular altında kalabilir. Bu durumda 20 milyondan fazla kişinin yerinden olması bekleniyor. Buradan hemen herkese seslenmek istiyorum, Sıfır Atık Projesi'ni 7'den 70'e hepimizin seferberlik ruhuyla sahiplenmesi gerekiyor. Bu yolda hatırı sayılır bir mesafe kat ettik, hedefimiz 2023'te tüm Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştırmaktır. "

"Geri kazanım oranımız yüzde 22'yi geçti"

Erdoğan, "Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2021 sonuna kadar havalimanları, AVM'ler ve zincir marketler gibi insan yoğunluğunun olduğu yerlerin tamamında, sıfır atık sistemleri kurulacak. 81 ilimizin İl Sıfır Atık Yönetim Planları hazırlandı. 58 bin kurum ve kuruluş binasına 'temel seviye sıfır atık belgesi' verildi. Yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, yüzde 22'yi geçti. İnşallah 2034 yılında, yüzde 60 seviyesini göreceğiz. 2017'den bugüne 24, 2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. Tüm bu çalışmalardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. Sıfır Atık Mavi ile de 87 bin ton deniz çöpü toplandı" bilgisini verdi.

"Doğayı korumak hepimizin eşit sorumluluğudur"

Emine Erdoğan, sıfır atığın bir "yaşam kültürü" ve mümkün olan en az çöpü üretecek şekilde yaşamların tanzim edilmesi olduğunu ifade etti. Bu bilincin yaygınlaştırılması için yoğun eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugüne kadar 7'den 70'e, yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza sıfır atık eğitimi verilmiş olması son derece sevindiricidir. Ama asıl önemli olan, insanın duygu dünyasını tabiatla yeniden buluşturabilmektir. Bize kuşlara, nehirlere, dağlara türkü yazdıran o latif ruhu yeniden giyinmeliyiz. Yeniden öten bülbülün, ırmaklardan akan su sesinin dilini konuşabilmeliyiz. Medeniyet tarihimizin alnı ak sayfalarına bir baksak, tabiatla ne kadar da zarif ve emsalsiz bir ilişki kurduğumuzu göreceğiz. Bu tecrübenin hem bugüne hem de yarına aktarılması lazım. Artık tüm insanlık olarak, doğayla sürdürdüğümüz bu kavgayı sonlandırmamız gerekiyor. Doğayı korumak hepimizin eşit sorumluluğudur"

"Dünya Ortak Evimiz"

Emine Erdoğan, dünyanın ortak ev olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Herkesi 'geleceğe nefes ol' kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Gür ormanlara dönüşecek fidanları toprağın kundağına hep birlikte saralım" ifadelerini kullandı. (Cumhurbaşkanlığı)

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Kaynak: Habermetre