Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

AA, Elif Küçük - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kovid-19'u en hafif seyriyle geçirdiğini ancak izolasyon sürecinin henüz tamamlanmadığını belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title