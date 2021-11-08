Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karabağ'ın kurtarılmasının birinci yıl dönümünü kutladı
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karabağ'ın kurtuluşunun birinci yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Karabağ'ın kurtuluşunun birinci yıl dönümünü tebrik etti.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın, vatan toprağı Karabağ'ı destansı mücadeleyle kurtarmasının birinci yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Vatan sevgisi vatan toprağına karışmış tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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