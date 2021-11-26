Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli"nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınlara kalkan elleri, asla affetmeyeceğiz. Bu mücadeleyi, tek bir cepheden veremeyiz. Şiddeti, toplumumuzun damarlarından temizlemek için, yalnızca bir alana yoğunlaşmak, kalıcı bir çözüm getirmez. Şiddetin kökünü kurutmak, hepimizin el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paneli'nin açılışına Emine Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut katıldı.

Emine Erdoğan, İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'e rahmet dileyerek, " Bizi en çok dehşete düşüren, vicdanlarımızda hazmedemediğimiz şeylerden biri de katilin, kadınları savunmasız bulduğu için, onu seçmiş olmasıydı. Başak kızımız, hepimizin evladı, hepimizin kardeşidir. Onu ve yitirdiğimiz diğer canları unutmayacağız ve kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz" dedi.

"Çocukların bu vahşetin içinde yer aldığını görmemeliyiz"

Emine Erdoğan, kültürler arası etkileşimin hızla arttığına vurgu yaparak, "Küreselleşme ve teknolojik dönüşüm, kültürler arası etkileşimi, hızla artırıyor. Bilhassa gençlerimiz, küresel bir havuzdan besleniyorlar. Sinema ve müzik gibi, insanların zihnine en hızlı tesir eden araçlar, maalesef, beraberinde, şiddet unsurlarını da taşıyor. Hatta, şiddetin kutlanan, şiddet gösteren karakterlerin, alkışlanan modellere dönüştüğünü görüyoruz. Şarkılarda, kadınların haysiyetine, büyük saldırı saydığımız sözlerin, adeta tekerlemeye döndüğünü görmek, son derece acı. Bununla beraber, sosyal medyada, kadınlara yöneltilen şiddet dili ise, işin mutlaka ele alınması gereken diğer bir safhası. Aslında tüm bunlar, çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor. O da zihnimizi ve kalplerimizi, filtrelerle donatmamız gerekliliğidir. " ifadesini kullandı.

Bakan Soylu ise 25 Kasım'ı 365 gün yaşayan ve kendini sorumlu hisseden bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayarak, "Bu çalışmalarımızı yaparken, tüm bakanlıklarımız ile Aile Bakanlığımız liderliğinde bir anlayış içindeyiz. Benim çalışmalardan gördüğüm enteresan bir şey var; bu meselede arkadaşlarımızın ortaya koyduğu birlik öyle bir sinerji oluşturdu ki. KADES; kadınlarımızın bir düğmeye bastığında kolluk kuvvetlerinin 4 dakikada yanında olacağı uygulamayı devreye aldık. 240 bin üzerinde ihbar geldi. Aile ve Adalet Bakanlığı ile bir araya geldik. Kelepçe merkezi var. Sonuçlarının tüm bakanlıklar tarafından izlendiği, takip edildiği, buradaki kapasiteyi bine çıkardık. Yılbaşından bu yana 700 üstünde kelepçe takıldı. Belli dönem karakola başvurmuşsa o kişinin kurduğumuz aile içi ve kadına şiddete yönelik bunları önleme büro amirlikleri var, toplam 1102 tane. Hem müdahale edecekler hem de tecrübe biriktirecekler. Bunu da sağladılar. Tüm polis amirliklerinde güven masası kuruldu. 3 bin üstünde kadın polis görevlendirildi. Karakola girdiğinde onu orada kadın polis karşılıyor" dedi.

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??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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