Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Serik ilçesindeki Kadriye İlkokulunun kütüphanesinin açılışına katıldı

Serik Kadriye İlkokulu'nun kütüphanesinin açılışına katılan Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde geliştirilen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen hızlı ant?en kit uygulamasının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "hızlı ant?en kit"e ilişkin, "Hem milli hem yerli hem de irite etmeden sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid-19 testi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu. " dedi.

Erdoğan, Serik Kadriye İlkokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen hızlı ant?en kit uygulamasının müjdesini verdi.

Test için Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklediğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Hem milli hem yerli hem de irite etmeden, sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid-19 testi için Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunuldu. İnşallah Sayın Sağlık Bakanlığımız da buna en kısa zamanda cevap verirse halkımız adına ben gerçekten çok mutlu oldum. "

Ziyarette kendisini eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, "Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bundan sonraki süreçte kapsamının daha da artmasını diliyorum. Bütün kurumlarımızda uygulanabilir hale gelirse çok mutlu oluruz. " diye konuştu. Uygulama hakkında bilgi veren Özer de Bilim Kurulu onayını aldıktan sonra tedrici bir şekilde okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması için hazırlık içinde olduklarını söyledi.

Bunun için ant?en kitlerinin yaygın olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen Özer, şunları söyledi: "Çocuklarımızı PCR gibi tahrip unsuru herhangi bir müdahale olmadan tükürükten 15 dakika içerisinde sonuçları alacak şekilde uygulayıp, güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız. " Erdoğan, Özer'in güzel bir haber verdiğini belirterek, çocuklara h?yen kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

"Çevre ve iklim değişikliği ders olarak müfredata konulacak"

Ziyarette bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da okullarda çevre bilincinin artırılması yönünde de çalışmalar yaptıklarını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği içinde olduklarını dile getiren Kurum, "Milli Eğitim Bakanlığımız, çevre ve iklim değişikliğini bir ders olarak inşallah önümüzdeki yıl müfredata koyup, çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirecek. " ifadesini kullandı. Kurum, okullara gerekli kitap desteğinde de bulunacaklarını bildirdi.

Emine Erdoğan da, "Geleceğimiz için çevre ve iklim değişikliği konusunun bir ders olarak müfredata alınacak olması memnuniyet verici. " dedi. İki haftalık ara tatilde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgilendirme yapılacağını, çevre bilincine öğretmenlerden başlayacaklarını ve daha sonra ders şeklinde müfredata koyacaklarını vurgulayan Bakan Özer, bunun uzun vadeli bir yatırım olacağını kaydetti. AA

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