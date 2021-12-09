Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Antalya, Mavi Akdeniz'de Kadın Liderliği" Toplantısında konuştu

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Akdeniz'i dış etkilere karşı dirençli kılmak için acil önlemler almak gerektiğini belirterek, "Tüketim odaklı sistemlerin panzehiri, kadın vizyonuyla kurulmuş, yeşil ve döngüsel ekonomi temelinde yükselen yeni bir dünya olacak." dedi.

"Barselona Sözleşmesi" olarak isimlendirilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Erdoğan, konferans kapsamında COP22 ülkelerinin kadın liderleriyle bir araya geldi, fikir alışverişinde bulundu.