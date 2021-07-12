Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında açılan, 14 dönümlük alana kurulu ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan bahçeyi gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında açılan, 14 dönümlük alana kurulu ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan bahçeyi gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesi olarak 2005 yılında açılan, 14 dönümlük alana kurulu ve içerisinde 700'ü aşkın tıbbi bitki bulunan bahçeyi gezen Erdoğan'a, burada yetiştirilen bitkiler tanıtıldı.

Tıbbi Bitkiler Bahçesi Sorumlusu Merve Tınmaz, Emine Erdoğan'a bahçede bulunan hayıt, ekinezya, kedi otu, sığla ile lavanta ve civan perçemi bitkilerinin türleri ve bunların kullanım alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Emine Erdoğan, bahçe içerisindeki tabanında 52 haftalık tabiat takvimi, üzerinde güneş saati bulunan orijinal yapıyı inceleyerek, Tıbbi Bitkiler Bahçesi Danışmanı Murat Çekin'den yapının hikayesini dinledi.

Daha sonra ılıman ve sıcak iklim bitkilerinin yetiştirildiği serayı ziyaret eden Erdoğan, bahçede tıbbi bitkilerin hasat edildikten sonra işlendiği ve tıbbi alanlarda kullanılmak üzere dönüştürüldüğü laboratuvar, herbaryum, tohum bankası ve kurutma odasının bulunduğu bölümü de gezdi.

Erdoğan, kentte yaşayan çocukların hayvanlarla iç içe vakit geçirebilmesi amacıyla bahçe içerisinde kurulan küçük hayvanat bahçesini de ziyaret etti.

Emine Erdoğan'a ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Demet Akalın Melisa Döngel
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde bulunan Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ni ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 09:14:34. #1.15#

title