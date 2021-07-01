Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu Aile Günü" Tanıtım Programına Katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu Aile Günü" Tanıtım Programına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, 'Koruyucu Aile Günü' Tanıtım Programına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Emine Erdoğan, devletin her zaman tüm imkanlarıyla çocukların yanında olduğunu belirterek, "2002'de koruyucu aile sayımız 515'ti.

Emine Erdoğan, devletin her zaman tüm imkanlarıyla çocukların yanında olduğunu belirterek, "2002'de koruyucu aile sayımız 515'ti. Bugün geldiğimiz noktada 6 bin 687 koruyucu ailemizin kanatları altında, tam 8 bin 141 yavrumuz yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin, "Her bir çocuk istismarı kalbimizde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur. " dedi. Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Koruyucu Aile Günü Tanıtımı" programında yaptığı konuşmada, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" ilan edilmesi vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması için uzun yıllardır çok titiz çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Emine Erdoğan, "koruyucu aile" kavramının özel bir günle taçlandırıldığını belirtti, emeği geçenlere şükranlarını sundu.

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Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan, "Koruyucu Aile Günü" Tanıtım Programına Katıldı - Haberler
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