Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erken Seçim Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Erken seçim kararı ile ekonomide rahatlama hemen kendini gösterdi. Dolar düştü, borsa yükselişe geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sürecindeki çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek harcamaların birçok sektörü hareketlendireceğini belirtti.

Erken seçim kararını olumlu bulduklarını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Erken seçim kararı ile ekonomide rahatlama hemen kendini gösterdi. Dolar düştü, borsa yükselişe geçti. Ardından posterciden lokantacıya, reklamcıdan matbaacısına, otelciden taksiciye ve konfeksiyoncuya kadar bütün sektörler harıl harıl çalışıp herkes payına düşeni alacak. Piyasalardaki belirsizlik ve durgunluk da böylece kalkmış olacak. Seçim harcamaları ile piyasalar canlanacak. Başta başkent Ankara olmak üzere ülke genelinde büyük bir canlılık yaşanacak. Esnaf ve sanatkarlarımız da bu canlılıktan payını alacak."