Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

26.02.2021 01:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 01:21

Son dakika gündem haberi... AK Parti Genel Merkezince, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırlandı.

AK Parti Genel Merkezince, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırlandı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı, AK Parti Genel Merkezince hazırlatılan ve "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara" notuyla paylaşılan videoda, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumların yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, İyi ki vardın, İyi ki varsın. Millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadeleri yer aldı.

Bakan Gül ve Soylu'dan kutlama mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrüne bereket" notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, "Milletlerin kaderini, tarihe altın harflerle düşen liderler vardır. Türkiye'yi, yerli ve milli kalkınma hamlesiyle bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye idealine emin adımlarla taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllara." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi okuduğu "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının yer aldığı bir video paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan, "Nice sağlıklı uzun senelere. Rabbim başımızdan eksik etmesin." notuyla Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tarkan Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 01:21:30. #1.14#
title