Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" ilgiyle izlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izleyen vatandaşlar ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan canlı yayında takip etti.
21.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını televizyondan izleyen vatandaşlar ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını televizyondan canlı yayında takip etti.
Kaynak: AA