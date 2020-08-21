Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" sevinçle karşılandı - BARTIN/KARABÜK/SAKARYA/
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "doğal gaz müjdesi" sevinçle karşılandı - BARTIN/KARABÜK/SAKARYA/

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'in, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıklaması, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

21.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'in, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıklaması, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, vatandaşlar heyecanla ekranlardan takip etti.

Zonguldak'ta kahvehanelerin yanı sıra iş yerlerinde ekran başında açıklamayı takip eden bazı vatandaşların, duygular anlar yaşadığı görüldü.

Esnaf İbrahim Başcı, müjdenin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Bunun ülkemize zenginlik katarak, dışarıya yaptığımız ödemelerin düşmesini, ondan artan payların da halka ve sanayileşmeye yönelmesini dileriz. Kendi gemilerimizle bu işi yapmamız dışarıya nazaran kat kat daha iyidir, daha gerçekçidir, daha verimli sonuçlar almamıza sebep olur." diye konuştu.

Mobilya mağazası sahibi Rüstem Yılmaz Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Bu müjde memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Daha nicelerinin olmasını dilerim. Türkiye'nin çağ atlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sonuna kadar inanıyorum. İnşallah iyi, güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacak"

Bartın işletme sahibi Saffet Aygır, 100 yıllık hasretin sona erdiğini belirtti.

Aygır, 3 gündür heyecanla bekledikleri anı yaşadıklarını, çok sevinçli olduklarını söyledi.

Gurur verici bir ana tanıklık ettiklerini belirten Aygır, "Allah'ın izniyle ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'te doğal gazın yurt içine verileceği müjdesini verdi. Çok memnun olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

"Cumhurbaşkanımız hiçbir liderde görünmeyen cesaret gösterdi"

Karabük'te esnaf İsmail Çetinceviz, doğal gaz bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Başka yerlerde de doğal gaz bulunmasını istediğini söyleyen Çetinceviz, "Ülkemizdeki kaynakların açığa çıkıp ülkemiz için harcanmasını istiyoruz. Artık Türkiye şaha kalkmalı. Daha güçlü bir Türkiye için bunlar şart. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Cumhurbaşkanımız hiçbir liderde görünmeyen cesaret gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye gelecek 100 yılın kahramanı olacak"

Sakarya'da açıklamayı ekrandan izleyen Abdurrahim Demirci de gururlu olduğunu belirtti.

Türk milletinin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, "Türkiye'nin gelecek 100 yılın kahramanı olacağını ve dünyaya hakim olacağını hep söyledim, söylüyorum." dedi.

Demirci, doğal gazın bulunduğu yerin "Sakarya Gaz Sahası" olarak isimlendirilmesine ilişkin, "Dumlupınar, Çanakkale, Ankara, Van, Mardin ile gurur duyuyorum. Sakarya Gaz Sahası olması çok da önemli değil. Her vatandaşa bayrak nasıl gurur veriyorsa, Sakarya da verir, Mardin de verir." diye konuştu.

"Doğmamış çocuklarımız bundan faydalanacaktır"

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaf Mahmut Yılmaz, heyecanla beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini televizyondan dinlediğini, doğal gaz bulunmasından mutlu olduğunu kaydetti.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin, ülke olarak herkesi sevindirdiğini dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin daha refah içinde yaşaması için çok iyi oldu. Daha doğmamış çocuklarımızın ve bütün ülkemizin bundan faydalanacağını düşünüyorum. Ülkemize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Fatih Uzuner ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle Türkiye'nin büyük bir sevinç yaşandığına işaret ederek, "Türkiye açısından önemli bir keşif." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'doğal gaz müjdesi' sevinçle karşılandı - BARTIN/KARABÜK/SAKARYA/

Kaynak: AA

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