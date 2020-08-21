Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi hakkında kim ne dedi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de, Fatih sondaj gemisinin bulduğu 320 milyar metreküp rezerv ile ilgili politikacılar ne dedi? Bulunan doğal gaz hakkında hangi ünlü ne paylaşım yaptı? Ünlüler dünyasında ve siyaset kulislerinde keşfedilen doğal gaz rezervi nasıl görüldü? İşte, ayrıntılar...

Muhafet doğal gaz keşfini nasıl yorumladı? Ünlü isimler Erdoğan'ın müjdesini nasıl yorumladı? Türkiye tarihinin en önemli doğal gaz rezervi Karadeniz açıklarında Tuna-1 bölgesinde bulundu. Keşfedilen rezervin ise 2023'de halkın hizmetine sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günlerde müjde olarak nitelendirdiği haber, sonunda belli oldu. Karadeniz'de doğal gaz bulundu! İşte, keşfedilen doğal gazın ünlüler gözünden yansıması...

SİYASETÇİLER DOĞAL GAZ KEŞFİNE NE DEDİ?

Recep Tayyip Erdoğan

Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti.

Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. #MüjdelerOlsun

Ali Yerlikaya

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan müjdeyi verdi.

#FatihSondajGemisi Karadeniz'de 320 milyar m3 #doğalgaz buldu. Şükürler olsun.

İnşallah 2023'te kullanacağız.

Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

Emeği geçen herkese teşekkürler.

Ekrem İmamoğlu

Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum.

Masur Yavaş

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

Nihat Zeybekçi

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

Ziya Selçuk

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum.



Sinan Oğan

Çırpınırdı Karadeniz,

Bakıp Türkün bayrağına...

#FatihSondajGemisi 'nin Karadeniz'de 320 Milyar Metreküp #doğalgaz bulması üklemiz ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Başta Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm mürettabatı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler.

Melih Gökçek

SN CUMHURBAŞKANIMIZ KARADENİZ DE 320 MİLYAR M3DOĞALGAZ BULUNDUĞUNU AÇIKLADI.

CARİ AÇIK BİTİYOR.

EMEĞİ GEÇEN HERKEZE TEŞEKKÜRLER...

İNŞAALLAH KARADENİZ GAZINI 2023'DEN İTİBAREN KULLANACAĞIZ.

Fahrettin Altun

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ediyoruz.

Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.

Şamil Tayyar

Fatih'le yeni fetih.

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz.

Cumhurbaşkanımızın şahsında emeği geçen tüm vatanseverlere selam, ülkemize

#MüjdelerOlsun

Fatih Dönmez

Milletimizin duası, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile Büyük ve Güçlü Türkiye hayalimiz için çok önemli bir adım daha attık.

'Varsa, mutlaka bulacağız' dedik, Karadeniz'de ilk büyük keşfimizi yaptık.

Güzel yarınlarımıza #MüjdelerOlsun

ÜNLÜLER DÜNYASI DOĞAL GAZ KEŞFİNİ NASIL GÖRDÜ?

Demet Akalın

Ünlü sanatçı, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınını paylaşarask heyecanını dile getirdi.

Sinan Akçıl

Doğal gaz keşfinin canlı yayınını takip eden isimlerden biri de şarkıcı Sinan Akçıl oldu.

Tuğba Ekinci

Ünlü isim de Instagram üzerinden sevincini paylaşanlar arasında yer alıyor.

SPOR CAMİASINDAN DOĞAL GAZ BULUŞUNA İLK TEPKİLER!

Galatasaray

Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Fenerbahçe

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Trabzonspor

Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğalgazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. #MüjdelerOlsun

Antalyaspor

Karadeniz açıklarında Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği doğalgaz rezervinin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

TFF

Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.

