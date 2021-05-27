Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelmesi bekleniyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümünde 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Ak Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümünde 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Ak Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.

(Gamze Erdemir - Murat Delice/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelmesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelmesi bekleniyor - Haberler
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