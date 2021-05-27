Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gelmesi bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümünde 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Ak Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıl dönümünde 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Ak Parti 146. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılması bekleniyor.
(Gamze Erdemir - Murat Delice/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı