Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı video konferans toplantısında yer aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı video konferans toplantısında yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı video konferans toplantısında yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 81 il başkanın video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda yer aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 81 il başkanın video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda yer aldı.

İl Başkanı Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile birlikte 81 il başkanın katıldığı toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yaptı. Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans sistemiyle bir programı gerçekleştirdik. Toplantıda Türkiye genelindeki konular hakkında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar ve il başkanları olarak rutin çalışmanlar hakkında bilgi aldık" dedi. - BİLECİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı video konferans toplantısında yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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