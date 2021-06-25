SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldıCan ÇELİK- Ufuk AKTUĞ- İzzet NAZLI- Eser PAZARBAŞI/HATAY,(DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katıldığı açılış töreniyle Hatay Stadyumu hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı

Can ÇELİK- Ufuk AKTUĞ- İzzet NAZLI- Eser PAZARBAŞI/HATAY,(DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katıldığı açılış töreniyle Hatay Stadyumu hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan stadyumun da aralarında olduğu projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri, Cumhur İttifakı il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda davetli katıldı.

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla açıldı. 25 bin seyirci kapasiteli stadyumda, 24 adet loca bulunuyor. Toplamda 142 milyon 900 bin liraya mal olan stadyumun zemini doğal çim olacak. Stadyumda ayrıca bin 500 araçlık otopark alanı da olacak.

Törende yaptığı konuşmada dünya ile birlikte Türkiye'nin de yaklaşık 1,5 yıldır koronavirüs salgınının etkisi altında olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun sağlık hizmetlerinden gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda ülkemiz bu sıkıntılı süreci başarıyla yürüttü. Gelişmiş ülkeler bile çok ciddi bocalarken pek çok alanda çaresizliğe mahkum olurken, biz meselelerimizi çözerek yolumuza devam ettik. Salgın dönemi aynı zamanda kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde arayan zihniyetin gerçek yüzünü de görmemizi sağladı" dedi.

HATAY STADYUMU HİZMETE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla birlikte Hatay Stadyumu'nun açılış kurdelesini kesip, Hataylılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı
SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle Hatay Stadyumu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

142 milyon TL'ye tamamlanan Hatay stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor
142 milyon TL'ye tamamlanan Hatay stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılıyor

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