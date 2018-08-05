Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çamlıca Camii'ndeki İncelemelerinde Yoğun Güvenlik Önlemi Alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulunurken, havadan yapılabilecek saldırılara karşı alınan önlemler dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunurken, havadan yapılabilecek saldırılara karşı alınan önlemler dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Çamlıca Tepesi'ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulunan Erdoğan için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının havadan yapılabilecek saldıra karşı aldığı önlem dikkat çekti. - İSTANBUL