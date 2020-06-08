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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıyla Gevaş'ta üretim seferberliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıyla Gevaş'ta üretim seferberliği Çiftçi Emrettin İpekten: "Destek vermeleri halinde daha çok üretim ve daha çok istihdam sağlarız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak bile kalmamalı' çağrısı Van'ın Gevaş ilçesindeki...

08.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıyla Gevaş'ta üretim seferberliği

Çiftçi Emrettin İpekten:

"Destek vermeleri halinde daha çok üretim ve daha çok istihdam sağlarız"

VAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak bile kalmamalı' çağrısı Van'ın Gevaş ilçesindeki çiftçiler üretim seferberliği başlattı.

Türkiye korona virüs salgını sonrasına hazırlanırken, Van'ın Gevaş ilçesi son dönemde tarıma verdiği destek ve gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak bile kalmamalı' çağrısı ve korona virüs salgını nedeniyle ilçe halkının tarıma yöneldiğini ifade eden yetkililer, bu yönelmenin ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını söylediler. Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, korona virüs ile mücadele sürecinde Van'da hiçbir çiftçinin olumsuz etkilenmediğini ifade ederek, "Valimizin verdiği talimat ve alınan yerinde kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasında hiçbir çiftçimiz etkilenmemiştir. Hepsine izin verilerek tarımsal faaliyetlerine devam edilmeleri sağlanmıştır. Öyle ki Van ve ilçelerinde şekerpancarı ekili alanımız 10 bin dekardan 45 bin dekara çıkarken, 45 bin ton olan üretimimizin 275 bin tona çıkacağını ümit ediyoruz" dedi.

"Batıda çalışan gençlerimiz artık köylerinde ekip biçmeye başladı"

Daha önce batıda hizmet sektöründe çalışan vatandaşların özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve korona virüs pandemisi nedeniyle köylerine geri dönüp tarıma yöneldiklerini vurgulayan Görentaş, "İlçede suyun ulaştığı alanların tamamı ekilidir. Bunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ülkemizde ekilmeyen bir karış toprak kalmamalı' çağrısı, verilen destekler ve korona virüs pandemisi etkili oldu. Daha önce batıda çalışan gençlerin çoğu köylerine dönüp arazilerinde ekip biçmeye başladı. Bu da haliyle bizleri sevindirdi" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın organik meyve sebze tüketmesini sağlıyoruz"

Yıllardır tarım sektöründe çalışan Emrettin İpekten isimli çiftçi ise Gevaş'ta 130 dönümlük bir arazide ekim yaptığını ifade ederek, "Domates, patlıcan, salatalık, biber, kavun ve karpuz başta olmak üzere hemen hemen tüm ürünleri ekiyorum. Burada halkımızın doğal meyve ve sebze ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Açıklamalarında tarımın önemine değinen İpekten, "Cumhurbaşkanımız devamlı 'tarım' diyor. Tarım güzel bir şeydir. Dünya genelinde de tarım olmasa insanlar yaşamlarını nasıl devam ettirecek. Bizler şu anda ufak üreticileriz ama daha çok destek verilmesi halinde daha çok ilerleriz. Bu manada yetkililerden daha çok destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Haydar Kanat isimli çiftçi de, tarımın çok önemli olduğunu dile getirerek, "Tarım olmasa yiyecek olmaz, yiyecek olmasa insan yaşamaz. Bu anlamda tarım önemlidir. Yetkililer daha çok destek verseler işlerimizi büyütürüz. Daha çok üretim yapar ve daha çok istihdam sağlarız" dedi.

(ATL-MSA-Y)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıyla Gevaş'ta üretim seferberliği

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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