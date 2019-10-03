Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla memleketine döndü, 10 milyon avroluk yatırım yaptı

03.10.2019 12:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbette yaşayan vatandaşların ülkelerine yatırım çağrısına kulak veren Mardinli iş adamı Nuri Tanış, 40 yıldır yaşadığı Almaya'dan memleketi Mardin'e gelerek kozmetik üzerine 10 milyon avroluk yatırım yaptı. Tanış, Alman ortağı Dieter Szeidel ile birlikte Türkiye'de 100 milyon avroluk ihracat hedefini yakalamak istiyor.



Mardin'de yaşayan ve yıllar önce Almanya'ya göç eden iş adamı Nuri Tanış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yatırım çağrısı ile 40 yıldır bulunduğu Almanya'dan memleketi Mardin'e gelmeye karar verdi. Almanya'daki iş ortağı kimyager Dieter Szeidel'ı da Türkiye'deki yatırımına dahil eden Nuri Tanış memleketi Mardin'e kozmetik üzerine 10 milyon avroluk fabrika açtı. Onlarca kişiye istihdam sağlayan Nuri Tanış, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı ile her yıl yatırımında artış sağlarken Tansay Kozemetik olarak Mardin'de ürettikleri kozmetik ürünleri iç ve dış pazarda ihracatını gerçekleştirerek 100 milyon avro hedefini yakalamak istiyor.



"Devletimize destek vermek istedik"



İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Tansay Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Tanış, Mardinli olduğunu ve 40 yıldır Almanya'da yaşadığını söyledi. Tanış, "Biz de devletimize destek vermek istedik. İhmal edilmiş bir bölge olduğu için özellikle Mardinli de olduğum için yatırımı Mardin'e gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar buraya hizmet etmek istiyoruz. Burada markalarımızı çıkardık ve günden güne de büyüyoruz. 10 milyonluk avroluk yatırım yaptık hedefimiz 50 milyon avroluk yatırım. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



"Almanya'daki konsepti buraya getirdik"



Almanya'daki konsepti buraya getirdiklerini belirten Tanış, "Dieter Szeidel bütün büyük markalara her market ve eczanede bildiğiniz markaları kendisi üretiyor. Amaç da bu markaları Türkiye'de Mardin'de üretmek. Kozmetik Türkiye'de büyük bir ihtiyaçtır. Türk kozmetiği de Almanya'dan gelen ürünlerden oluşuyor. O yüzden ilk hedefimiz Türkiye'de kaliteli ve uygun fiyatta alınacak kozmetik üretiyoruz. Almanya başta olmak üzere Irak, Suriye gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. son yıllardaki huzurla birlikte devletimizin de sesine kulak vererek yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Almanya'daki üretimimiz aylık 50 milyon avrodur. Biz burada senelik hedefimizi 100 milyon avroya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.



Almaya'dan Mardin'e gelen kimyager Dieter Szeidel, Almanya'da bir çok ünlü marka ile yıllarca çalıştığını ve Türkiye'de bu yatırımı yapmaktan mutlu duyduğunu söyledi. Szeidel, "Yaşım ilerlemesine rağmen bir Türk arkadaşı Almanya'da tanıdım. Beraber kozmetik yaptık. Orada başarılı bir şekilde pazarlamasını yaptık. Bir davet üzerine buraya geldim. Burada teklif üzerine geldim ve iyi ki burada bu yatırımı yapmışız" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA