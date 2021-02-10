Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün (Çarşamba günü) açıklayacağı müjde ne olacak? Cumhurbaşkanı müjdeli haberi saat kaçta, nerede açıklayacak?

Tüm Türkiye'nin gözü bugün açıklanacak olan müjdeli habere çevrildi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün hangi müjdeleri açıklayacağını merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, müjdeli haberler ne olacak? Ekonomik bir müjde mi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çarşamba gününü işaret ederken Millete Sesleniş Konuşması'nın takip edilmesi gerektiğini belirtti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Müjdesi ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşma yapacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde 'Millete Sesleniş' programı ile müjdeyi açıklayacak. Millete Sesleniş programı akşam vakitlerinde ekranlara gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLAYACAK?

YERLİ AŞI OLABİLİR Mİ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; müjdenin yerli aşı ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yürütülen yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun aktarılacağı ve bir tarihin açıklanacağı ifade ediliyor.

REFORM ÇALIŞMALARI

Yine, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen reformların da açıklanacağını tahmin edenler var. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacağı da konuşuluyor.

UZAY TEKNOLOJİLERİNE DAİR İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde olarak, elektrikli araba üretimi ve Tesla'nın yatırım haberi olabileceğini ifade edenler de var. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin uzay alanında izleyeceği yol haritasını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile telefonla görüşmüştü. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yapılması planlanan iş birliğine ilişkin hususlar ele alınmıştı.

EKONOMİK BİR MÜJDE OLABİLİR

Kulislerde, Erdoğan'ın enerji alanında da müjde açıklayacağına dair tahminler yürütülüyor. Altın madeni ve Akdeniz'de yeni doğal gaz rezervinin olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Kanal İstanbul ile ilgili yeni gelişmelerin paylaşılabileceği de aktarılıyor.