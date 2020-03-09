CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BRÜKSEL ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
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Recep Tayyip Erdoğan, Charles Michel, Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BRÜKSEL ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle günübirlik çalışma ziyareti için Brüksel'e gidiyor.

09.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:31
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BRÜKSEL ZİYARETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetiyle günübirlik çalışma ziyareti için Brüksel'e gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etmesi de bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada ziyaret hakkında bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle, bugün (9 Mart), Brüksel'e günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaklardır. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri

Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır." denildi.

 


Kaynak: DHA

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