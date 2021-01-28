Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti

28.01.2021 14:32 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:43

Elazığ ziyaretinde vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün önüne geçen vatandaşlar, kendisini "Ben Külliye'nin adamıyım" diye tanıttığını öne sürdükleri Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti.

Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katılmak üzere kente giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen bir grup vatandaş, tefecilik yaptığını öne sürdükleri Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

"MİLLETİN ÖNÜNE TELSİZ KOYUYOR"

Videoda vatandaşlar Erdoğan'a "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor" diye şikayetlerini anlattı.

YANINDAKİLERE DÖNEREK BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşların şikayetleri üzerine yanındakilere dönerek bilgi aldı. O anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti

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