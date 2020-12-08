Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin detayları belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin detayları belli oldu

08.12.2020 16:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin detayları belli olduİLETİŞİM Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9- 10 Aralık'ta Bakü'ye yapacağı resmi ziyaretin detayları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinin detayları belli oldu

İLETİŞİM Başkanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9- 10 Aralık'ta Bakü'ye yapacağı resmi ziyaretin detayları açıklandı. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımların ele alınacağı belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine 9- 10 Aralık'ta Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ziyaret, 'Tek Millet iki Devlet' şiarını temel edinmiş iki ülkenin, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda, Bakü'de 10 Aralık'ta düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar değerlendirilecektir. Ziyarette, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlamaya matuf muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir." 

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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