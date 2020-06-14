Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anonsuyla üç uçak aynı anda kalkış yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç uçağın pilotlarıyla konuşması Üç farklı pistteki uçağın aynı anda kalması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç uçağın pilotlarıyla konuşması Üç farklı pistteki uçağın aynı anda kalması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni"ne katıldı. Kaynak: AA