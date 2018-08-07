Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Ziyareti Tarihi Belli Oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın sözcüsü, Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada gerçekleştirilecek ziyaret ile iki ülke arasındaki gerginliğin ortadan kaldırılmasının planlandığı ifade edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşüp görüşmeyeceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. - BERLİN