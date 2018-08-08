Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Ziyareti 28-29 Eylül'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya devlet ziyareti düzenleyeceği duyuruldu. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geleceği açıklandı.

Erdoğan'ın 28 Eylül'de Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanacağı, ardından da onuruna verilecek akşam yemeğine katılacağı kaydedildi. Erdoğan ve Merkel'in iki ülke arasındaki konular ve uluslararası sorunlar hakkında görüşmesi bekleniyor. - BERLİN