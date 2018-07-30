Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Ziyaret Tarihi Kesinleşmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı haberi üzerine Alman Cumhurbaşkanlığı ziyaret tarihinin kesinleşmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı haberinin medyada yer almasının ardından Almanya'da başlatılan tartışmalara Dışişleri Bakanı Heiko Maas cevap verdi. Bakan Maas, "Zorlu partnerlerle hiç konuşulmaması gerektiği tezi beni hiçbir zaman ikna edememiştir" açıklamasında bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman ziyaretini istemeyenlere cevap verdi.

Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili tarihin henüz kesinleştirilmediği bildirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik davetin uzun süre önce yapıldığını ancak ziyaret için henüz kesin bir tarih belirlenmediğini belirtti.

Davetin 24 Haziran seçimleri öncesinde yapıldığı, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde güven bunalımının aşılması ve normalleşme sürecinin başlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi davet gönderdiği ancak Haziran ayında Türkiye'de erken seçimlere gidilmesi kararının ardından ziyaret planının her iki ülke tarafından seçim sonrasına ertelendiği bildirildi. - BERLİN