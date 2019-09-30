Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Görüntü alan muhabirin Erdoğan'ın korumalarına "Müsaade eder misiniz, tek çekelim" ricasının kameralara yansıması sonrası pek çok Twitter kullanıcısı görüntülerin PR çalışması olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bir törene katılmak üzere Üsküdar'daki konutundan çıkış yaptığı sırada Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına uğrayarak alışveriş yaptı.
Kısıklı'daki mağazada bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle