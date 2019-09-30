Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu

30.09.2019 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da bir törene katılmak üzere Üsküdar'daki konutundan çıkış yaptığı sırada Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına uğrayarak alışveriş yaptı.



Kısıklı'daki mağazada bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle