Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Arnavutluk'ta bir meydana verildi - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Arnavutluk'ta bir meydana verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta adının verildiği meydanda bulunan anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta adının verildiği meydanda bulunan anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreninin ardından, adının verilmiş olduğu meydanı ziyaret ederek Başbakan Rama ile birlikte anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın daha sonra, Rama'yla baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

(İHA)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Arnavutluk'ta bir meydana verildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Arnavutluk'ta bir meydana verildi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Arnavutluk'ta bir meydana verildi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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