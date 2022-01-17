Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Arnavutluk'ta bir meydana verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta adının verildiği meydanda bulunan anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreninin ardından, adının verilmiş olduğu meydanı ziyaret ederek Başbakan Rama ile birlikte anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın daha sonra, Rama'yla baş başa görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

(İHA)